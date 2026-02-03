BDA Nets Record ₹2,097 Crore from Konadasapura Land Auction ಇದು ಬಿಡಿಎ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈಗ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.3): ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಒಂದೇ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೋನದಾಸಪುರದಲ್ಲಿ 52 ಎಕರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ 2,097 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಬಿಡಿಎಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ 468 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 20 ಸುತ್ತುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು.
ಬ್ರಿಗೇಡ್, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಸೋಲು
ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ಈ ಆಸ್ತಿಯ ನೇರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೋಟೆ-ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಶ್ರೀನಿ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2,097 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ಗೆ 98,466 ರೂ. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 40.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ
ಬಿಡಿಎ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ 52 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೂರು ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 2.19 ಎಕರೆ ಮತ್ತು 1.31 ಎಕರೆ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬಿಡ್ದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು, ಇವು ಕೂಡ ಕೋನದಾಸಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದವು.
10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಡಿಎ
ತನ್ನ ವಿವರವಾದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡಿಎ 2026 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಹು ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು, ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ್ ಲೇಔಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಠೇವಣಿಗಳು, ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎ ನಿವೇಶನಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು, ಖರೀದಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಬಿಡಿಎ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 38 (ಡಿ) ಅನುಷ್ಠಾನ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಿಡಿಎ ಹಲವಾರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರಚನೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ 2.1 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಕಿರು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಂದಾಜು ರೂ. 2,215 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ, ಇತರವು ಸೇರಿವೆ.
ಆಂತರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸು
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೇರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇ-ಹರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಒಂದೇ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 468 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಿಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.