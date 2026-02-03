ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ವೊಂದರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಡಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 'ನನ್ನ ತಂದೆ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯ' ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಆತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನಂತರ ತಂದೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.02): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ಲಬ್ವೊಂದರ ಮುಂದೆ ಕುಡುಕ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನಡೆಸಿದ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 'ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ನ ಮೆಂಬರ್, ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಿ' ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಯುವಕ, ಅರೆಬೆತ್ತಲಾಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ನಡೆದದ್ದೇನು?
ನಗರದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದ ಯುವಕ, ತಾನು ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯನ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕುಡಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಯುವಕ, ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಳಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಕ್ಲಬ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆತ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದೆ ರಂಪಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಯುವಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆತನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆತನ ತಂದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಂದೆಯ ಎದುರೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಿವೇಚನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.