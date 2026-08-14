ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗಸಂದ್ರ ಬಳಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಐಕಿಯಾಗೆ ಲೀಸ್ ನೀಡಿದ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 104 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.14): ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL), ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯಿರುವ 14 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಐಕಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (MDP) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 104 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಎಜಿ ಆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ನಗದೀಕರಣ, ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜುಗಳು, ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ, ಸಮಾಲೋಚಕರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ 233 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಂದ 332 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಎಂಡಿಪಿ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 240 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಐಕಿಯಾಗೆ 251 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಜಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸುಮಾರು 355 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು.
ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು 320 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 213 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಂದ 304 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತರುವಾಯ 240 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಎಫ್ಪಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿತು.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅತಿಯಾದ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುದ್ರಣ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಜಿ ಈ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ಹೇಳಿದೆ.
2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸುಮಾರು 13 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಐಕಿಯಾಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ 251 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಭಿಸಿದೆ.
ಖಾಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಥಳದಿಂದ 38 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2.46 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 0.23 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2.23 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿಎಜಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 43 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳದಿಂದ 2019 ಮತ್ತು 2022 ರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 38.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲೀಸ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ರೀಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ನೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.