Expert Committee Flags Major Flaws in DPR of Bengaluru Tunnel Road ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಗಂಭೀರ ಲೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.13): ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಟಿ ದೇವರೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆರ್ಟಿಐ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಈ ವರದಿಯು, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಇರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲೋಪಗಳಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಆಕ್ಷೇಪ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಡಿಪಿಆರ್ನ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ನಗರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭೂವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 10-15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ), ರೋಡಿಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 9.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಡಿಪಿಆರ್ 'ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್' ದೋಷಕ್ಕಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬದಲಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಪಾಯಗಳು
ಈ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಿವರವಾದ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (IRC) ಮಾನದಂಡಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ದ್ವಿಪಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಕಿರಿದಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳ ನಲ್ಲಾದ ತಿರುವು 'ಅವಾಸ್ತವಿಕ' ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಹೊಸ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಒಳಚರಂಡಿ, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಸೀಮಿತ ಬೋರ್ಹೋಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಇಆರ್ಟಿ) ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (CMP) 2020 ಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋದಿಂದಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಚಾರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು, ಮೋಡ್-ವಾರು ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು DPR ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಾಣೆಯಾದ ವಿವರಗಳು
ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು, ಸಮಿತಿಯು ಅಂದಾಜುಗಳು ಒಂದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣು ವಿಲೇವಾರಿ, ಟಿಬಿಎಂ ಯಾರ್ಡ್ ಸೆಟಪ್, ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 25-ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಒ & ಎಂ) ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡಿಪಿಆರ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿವರವಾದ ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಮಣ್ಣಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕ್ವಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಪಿಆರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಏಕ-ಗವಿಂಡೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆಯೂ ಅದು ಸೂಚಿಸಿತು.