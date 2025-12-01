ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ವಾದಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.1): ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸಂಘ (ಬಿಎಚ್ಎ) ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವು ಅಂತಹ ರಜೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸಂಘವು ಆದೇಶದ ಆಧಾರವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 12, 2025 ರಂದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, 1948 ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1951 ರ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ, 1966 ರ ಬೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 1961 ರ ಮೋಟಾರ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಯಂ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ದಿನಗಳಂತೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.
BHA ಯ ಅರ್ಜಿಯು ಈ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಜೆ ನೀತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಂತರಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿತು.
ಇದು ತಾರತಮ್ಯದ ಆದೇಶ ಎಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು "ತಾರತಮ್ಯ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ.
ವಕೀಲ ಬಿ ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಚ್ಎ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಸಿ ರಾವ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಲಿಮನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.