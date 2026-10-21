ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.21): ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಕಚೇರಿಗೆ ಓಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಸದ ಆಟೋಗಳು ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವ ‘ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್’ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯೂ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿನೂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ರವರೆಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ:
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಸ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಸದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ಪ್ರಮುಖ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜಾರಿ:
- ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 4 ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
- ಈ 5 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 160 ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
- ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 20 ರಿಂದ 25 ಆಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 31 ಆಟೋಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ 6 ವಾಹನಗಳು (3 ಹಸಿ ಕಸ ಹಾಗೂ 3 ಒಣ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ) ಮೀಸಲಾಗಿವೆ.
- ಪಾಲಿಕೆಯ ಈ ಜನಪರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
HSR ಲೇಔಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕೆಳಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಅಗರ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಆಯುಕ್ತರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ (JSS) ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (Flyover) ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಎಜಿಎಂ (AGM) ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ (RWA) ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡಾ. ಶಾಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.