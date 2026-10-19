ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಹದಗೆಟ್ಟ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಗರದ ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಹದಗೆಟ್ಟ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನಗರದ ಕಸದ ರಾಶಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಿ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ, ಕಟ್ಟಡದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಈ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ‘ಫ್ರೀಡಂ ಫ್ರಮ್ ವೇಸ್ಟ್’ ಮತ್ತು ‘ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಸದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯಿತು.
ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ, ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಫ್ರೀಸೆನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದ ಕೆನಡಾ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಫ್ರೀಸೆನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಂಡ್ ಟನಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು, ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸವೂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಕೆಲಸದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ; ಇತರರು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರವೂ ಮುಖ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಕ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಅರುಣ್ ಪೈ ಅವರೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅರುಣ್ ಪೈ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಸ ಸುರಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.