ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಮೆರಿಕ ರೀತಿ ಬಲಬದಿ ಚಾಲನೆ ಪ್ಲಾನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕೋ, ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.06) ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ನಗರ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ರೀತಿ ಬಲಬದಿ ಚಾಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪೀಕ್ ಹವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದೆಲ್ಲೆಡೆ ಎಡಬದಿ ಚಾಲನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ನಿಯಮ. ಒನ್ ವೇ, ಹೈವೆಯಲ್ಲೂ ಎಡಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವುದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಲಬಾಗದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೂಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯ ಪೀಕ್ ಹವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಟಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ.