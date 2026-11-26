ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಯೂ ಒಂದು. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಥೆಯೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಯೂ ಒಂದು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕೂಗು, ಜನರ ಸಂಭ್ರಮ... ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಬಸವನಗುಡಿಯೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಥೆಯೇನು?
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ನಂದಿಯ ಕಥೆ
ಇಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತೆ ಹಿಂದೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ, ಮಾವಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಳಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ಐತಿಹ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ನಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫಸಲನ್ನು ನಂದಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಐತಿಹ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಗೂಳಿಯೇ ಕಲ್ಲಿನ ನಂದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನಗುಡಿ
ಈ ಐತಿಹ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಸವನಗುಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸವನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ನಂದಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೊದಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಸವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಅದುವೇ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಎಂಬುದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆ.
ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ?
ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸೋಮವಾರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಸವನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳೆ, ಆಟಿಕೆ, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳೂ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಐತಿಹ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನವರೆಗೆ
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಕೇವಲ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. ಇದು ರೈತರ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಹಳೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆಯ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಐತಿಹ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಿಖರ ಆರಂಭದ ವರ್ಷವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಬಸವನ ದೇವಸ್ಥಾನ 16ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ರೂಪದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಜಾತ್ರೆ ನಂತರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರಬಹುದು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ.
ಹೀಗೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫಸಲನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸರಳ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ, ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2026ರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ
ಬಸವನಗುಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 8, 2026ರವರೆಗೆ
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ: ನವೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30, 2026ರವರೆಗೆ