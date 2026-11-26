ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ? ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನದ್ದೂ ಹೌದೇ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು.
ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ? ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನದ್ದೂ ಹೌದೇ? ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯುರೋಪ್ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೀಗ ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಲಾಜರ್ ಜಾಂಕೋವಿಕ್ (Lazar Jankovic). ಮೂಲತಃ ಸೆರ್ಬಿಯಾ ದೇಶದವರಾದ ಇವರು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (Hands On Foundation) ಲಾಜರ್ ಜಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 4CleanIndia ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಲಾಜರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಗರವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ
ಲಾಜರ್ ಜಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ 4CleanIndia ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು 20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇವರ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
4CleanIndia ಅಭಿಯಾನವು ಕೇವಲ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನೈಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಲಾಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಲಾಜರ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. "ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲ ಕಸದ ತುಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದದ್ದು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರು ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ 'ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ' ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಅತಿಥಿಯೇ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು
ಭಾರತದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜನರ 'ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ' ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಲಾಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ನೆಲ. ನಾವೇ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಲಾಜರ್ ಜಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ವಿದೇಶಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರು ವಿದೇಶಿಗರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾದ ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಫ್ರೀಸೆನ್ (Caleb Friesen) ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ಯಾಲೆಬ್ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಲಾಜರ್ ಜಾಂಕೋವಿಕ್ ಅವರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇವೆ ಈಗ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಯಾನವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.