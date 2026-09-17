ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 79 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಮುಲ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.17): ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ (Indira Canteen) ಆವರಣದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ನಂದಿನಿ' ಹಾಲಿನ ಮಳಿಗೆಗಳು (Nandini Milk Outlets) ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳ ಸುಮಾರು 100 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ'ಕ್ಕೆ (BAMUL - ಬಮುಲ್) 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು 'ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ' (GBA) ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಭೇಟಿ (Footfall) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
79 ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣ, 114 ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಗುರುತು
ನಗರದ ಐದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು 79 ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ 10x10 (100 ಚದರ ಅಡಿ) ಜಾಗವನ್ನು ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಮುಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿಯಂತೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ 114 ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್' ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ (Guidance Value) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರದೇಶವಾರು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಅಶೋಕನಗರ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ 100 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,965 ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ₹7,031 ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಡವರ ಜಾಗ ಕಡಿತದ ಆತಂಕ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಕಡಿತ!
ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆಎಂಎಫ್ನ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಳಸುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಬಮುಲ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು (UDD), ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ) ನಿಯಮಗಳು-2024 ರ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಜುಲೈ 2025 ರಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಮುಲ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಜಾಗದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆದು ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಳಿಗೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಮುಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಾಗಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.