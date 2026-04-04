ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ನಗರದ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಿಂದ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.4): ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ Ramp ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಿಂದ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರೆಗಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ನಿಂದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಲೇನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 42 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
"ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ತಮಾಷೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಇದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ನಿವಾಸಿ ಶಿವ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗಮಿತಿ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ Ramp ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗೆ 40 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗರಿಷ್ಠ 50 ಟನ್ ತೂಕದವರೆಗಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಾಗಿಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ Ramp ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.