ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.29): ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಗರದ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 449 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯ ಭಾಗ ತೆರೆದಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ 42 ಮೀಟರ್ ಉಕ್ಕಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪ್ಪಡಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಫ್ಲೈಓವರ್, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ 42 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಿರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದರ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
"ನಾನು ಬನಶಂಕರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ. ಈ ರ್ಯಾಂಪ್ ತೆರೆದರೆ, HSR ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅರ್ಥಹೀನ," ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. "ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕೆಲಸವು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವಮೊದಲು ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಕೋಡ್ (ಸಂಚಾರ, ದಕ್ಷಿಣ) ದೃಢಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರುವರೆಗಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.