ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯನ್ನು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2008ರ ನವೀಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ನೀತಿಯಡಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.28): ಐಟಿ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇನಲ್ಲಿ (Electronics City Elevated Corridor) ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೋಲ್ನಿಂದ (Toll Fee) ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ (Concessionaire - Bangalore Elevated Tollway) ಸೌಲಭ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡಾರ್ನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಟೋಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ರಸ್ತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
2010ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್-ರಹಿತ (Signal-free) ವೇಗದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಗರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ
- ಒಂದು ಬದಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ (Single Trip): ₹25
- ದೈನಂದಿನ ಪಾಸ್ (Daily Pass): ₹40
- ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ (Monthly Pass): ₹785
ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 30,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಟೋಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು (Transactions) ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕೇವಲ 14 ಕಿಮೀ ಇದ್ದು, 60 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೋಲ್ಗಳಿರುವುದು ನಿಯಮಬಾಹಿರ ಎಂದು ಸವಾರರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಏಕೆ?: ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ನಿಯಮ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಖಾಸಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ವೇ) ಇದುವರೆಗೆ 1997ರ ಹಳೆಯ ಟೋಲ್ ನೀತಿಯಡಿ ದಂಡ/ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 2008ರ ನವೀಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ನೀತಿಯಡಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2008ರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ 2008ರ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ಸವಾರರಿಗೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರುಗಳು, ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಲಿದೆ (Marginal Increase) ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ರದ್ದು ಮತ್ತು 'ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ' ಸೌಲಭ್ಯ
ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (Hosur Road) ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬೃಹತ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಕಾಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು 'ಮಲ್ಟಿ-ಲೇನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಟೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (Multi-Lane Free Flow Tolling System) ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಾರಿಯಾದರೆ ವಾಹನಗಳು ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸದೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಿ ಸಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.