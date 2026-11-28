ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ
2026ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ರಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ತಾಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ತಾಣಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್, ಬಸ್ ಮತ್ತು ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ರಿಪ್ನ ಪೀಕ್ಅಬೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ವರದಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026 ರವರೆಗಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ರಿಪ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೂಗಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯರು ಏನನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಮಾನ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮುನ್ನಡೆ
2026ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 6.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ, ಗೋವಾ, ಗುವಾಹಟಿ, ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಸ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶೇ. 88.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 253.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಎರ್ನಾಕುಲಂ ನಡುವಿನ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ, ಮುಂಬೈ, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಏರಿಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶೇ. 169 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. 110.6 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 94.1, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 90.8 ಮತ್ತು ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 90.3 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗೋವಾದ ಕ್ಯಾಂಡೋಲಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 229.4, ಮುನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 128.4, ಮಸ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 126.1, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೇ. 100.6 ಮತ್ತು ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 75.3 ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 77.8 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶೇ. 112.6 ರಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒಲವು
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 159.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು (ಶೇ. 253.8) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ (ಶೇ. 244.4) ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ (ಶೇ. 213.6), ಮುಂಬೈ (ಶೇ. 210) ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಶೇ. 139.5) ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 428.6 ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 326.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲವು ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ:
ದೆಹಲಿ–ಮನಾಲಿ: ಶೇ. 1,500 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಂಗಳೂರು–ಮುನ್ನಾರ್: ಶೇ. 1,100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಂಗಳೂರು–ಎರ್ನಾಕುಲಂ: ಶೇ. 650 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ: ಶೇ. 466.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೆಂಗಳೂರು–ಗೋವಾ: ಶೇ. 257.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ (ಗೋವಾ–ಬೆಂಗಳೂರು ಶೇ. 220 ರಷ್ಟು)
ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿ ತರಗತಿಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 74.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ–ಬೆಂಗಳೂರು, ನವದೆಹಲಿ–ಪಾಟ್ನಾ, ವಾರಣಾಸಿ–ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ–ಮುಂಬೈ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ತಾಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಭಾರತೀಯರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೊಲಂಬೊ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಫುಕೆಟ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಕಡೆಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹನೋಯ್ ಶೇ. 44.6, ಫು ಕ್ವಾಕ್ ಶೇ. 33.2 ಮತ್ತು ಟೋಕಿಯೊ ಶೇ. 22.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಶೇ. 14.1 ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬೊ ಶೇ. 9.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಫುಕೆಟ್, ಡಾ ನಾಂಗ್, ಪಟ್ಟಾಯ, ಕ್ರಾಬಿ, ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ಮತ್ತು ದುಬೈ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ, ಮಸ್ಸೂರಿ, ಊಟಿ, ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಮ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊ, ಒಸಾಕಾ, ಬರ್ಲಿನ್, ಮ್ಯೂನಿಚ್, ಕ್ಯೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಸಾ ಪಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಭಾವ
ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾಲು ಶೇ. 59.5 ರಿಂದ ಶೇ. 63.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಶೇ. 19.8 ರಿಂದ ಶೇ. 22.6 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಶೇ. 35.6 ರಷ್ಟಿದೆ. ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳಾ ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶೇ. 162 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ, ಗುಂಪು ಬಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶೇ. 192.6 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾಲು ಶೇ. 54.9 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೆನ್ಝಡ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದರೂ, 25–34 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 15–34 ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 57.6, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 51.4, ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ಮತ್ತು ರೈಲು ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 66.2 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ನೆಸ್, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಬಳಕೆ
ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, "ವೆಲ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಶೇ. 1,600 ಮತ್ತು "ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್" ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಶೇ. 950 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. "ಸೈಲೆಂಟ್ ರಿಟ್ರೀಟ್" ಶೇ. 150 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, "ನಿಧಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದರೇನು", "ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಹಾದಿಗಳು" ಮತ್ತು "ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯಾಣ" ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. "ಗುಪ್ತ ರತ್ನಗಳು ಭಾರತ" ಕುರಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಶೇ. 400 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರವಾಸ , ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಹಾರಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಸ್ನೇಹಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳ ಹುಡುಕಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು "ಪ್ರಯಾಣ ಸಮುದಾಯ" (ಶೇ. 400 ಹೆಚ್ಚಳ) ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, "ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಐ" ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಶೇ. 600 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಜನರು ಎಐ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2026ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವಾಸಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.