SM Krishna's Name for Mysore-Magadi Road Link (MAR) ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ MAR ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು PRR-2 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.12): ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ (NPKL) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ 10.76 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ (MAR) ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (BDA)ದ ಪಿ. ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯು ನಗರದ ಒಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ರಸ್ತೆಯ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡಿಎ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್?
ಈ MAR ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು NICE ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. 10.76 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ರಸ್ತೆಯು 54 ಕಿಮೀ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ-1 (PRR) ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹465 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ₹588.79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂಎಆರ್ ಗೆ ಇಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ, ಈ ಮಾರ್ಗವು ನಗರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ: ರಸ್ತೆ 100 ಮೀ ಅಗಲ (320 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮತ್ತು ಆರು-ಪಥದ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇ (ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೇನ್ಗಳು), ನಾಲ್ಕು-ಪಥದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು), ಮೀಸಲಾದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಲೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಕ್ವೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೀಸ್ ಲೇನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇಗಳನ್ನು 27.5-ಮೀ ಅಗಲದ ಬೌಲೆವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ನಿಂದ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ
ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ (NPKL) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಟೋಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಉತ್ತರ, ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊರವಲಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು 4,043 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂಬತ್ತು NPKL ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
"ಇದು ನಗರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಒಳಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಡಿಎ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಟ್ಟಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ
ಆದರೆ, ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಳವಳಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. "MAR 100 ಮೀ ಅಗಲವಿದೆ, ಆದರೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೇವಲ 30 ಮೀ ಅಗಲವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮುಖವಾದಾಗ, ಉದ್ದವಾದ ದಟ್ಟಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಬಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಸಭಾಂಗಣವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. MAR ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಡಿಎ
ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಬಿಡಿಎ ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು NPKL ಒಳಗೆ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, 300 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯು-ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾವರೆಕೆರೆ ಕಡೆಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಾದ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೊಮ್ಮಘಟ್ಟ-ಹೊಸ ಬೈರೋಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಕರ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಆರ್ಆರ್ -2 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋವರ್ಲೀಫ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. "ಯೋಜನೆಯು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆಗ ಕಡಿಮೆ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹು ಅಂಶಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿನ್ಯಾಸವು ಈಗ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.