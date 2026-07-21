ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 'ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್' ಸಂಚಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬಾಕಿಯಿರುವುದೇ ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.11): ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಗಡುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 'ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್' ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಮೊದಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವ (Signalling Validation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಕಿಯಿರುವುದೇ ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯು (RDSO) ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು (ISC) ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ISA) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲ 103.6 ಕಿ.ಮೀ ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ತಾವರೆಕೆರೆವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮಾರ್ಗವು ಹಳದಿ ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೂತನ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಟ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದ ಉದ್ದವು 103.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಹಳಿ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳು ಕೂಡ ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರ್ಡಿಎಸ್ಒ (RDSO) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣ
ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮತ್ತು ಮೇ 9 ರ ನಡುವೆ ಆರ್ಡಿಎಸ್ಒ ನಡೆಸಿದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ (Oscillation trials) ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತರದ (EBD) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನೂತನ ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಆಸಿಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ರೈಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಚಾರ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಇಬಿಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಐಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 'ಜೋಡೋವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಲಿರುವ 'ಸ್ವತಂತ್ರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ' (ISA) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇತರ ಉಪ-ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ರಕ್ಷಣೆ (ATP) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲು ಚಾಲನೆ (ATO) ಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ.
ಎಟಿಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಟಿಒ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಎಟಿಒ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಿಖರವಾದ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. "ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಐಎಸ್ಎ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದವು.
ಸಿಎಂಆರ್ಎಸ್ (CMRS) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ
ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಯುಕ್ತರು (CMRS) ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತನೂರು ಡಿಪೋದಲ್ಲಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂಡರ್ಫ್ರೇಮ್ ವಾಟರ್-ಜೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟ್ರೈನ್-ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಟ್ ಜ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಸ್ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣವೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಸಿಎಂಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. "ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂಆರ್ಎಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಪಾಸಣೆಯ ನಂತರ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಐಎಸ್ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಿಎಂಆರ್ಎಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ 13.75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವು (ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನಾಗವಾರ) 2027 ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.