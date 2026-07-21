ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಡಿಜಿಸಿಎಯಿಂದ ನೂತನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.21): ರಾಜಧಾನಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ' (GFTS) ಸುದೀರ್ಘ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (DGCA) ಈ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜಕ್ಕೂರು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಹಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಯೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರಿಂದ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಂತರ, ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (FTO) ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 16, 2026 ರಿಂದ ಜುಲೈ 15, 2031 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೂತನ ಅನುಮೋದನಾ ಪತ್ರವನ್ನು (Certificate of Approval) ನೀಡಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಪೈಲಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ ಚಾಲನೆ
ಡಿಜಿಸಿಎ ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅನುಮೋದನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (SPL), ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (PPL), ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (CPL), ಫ್ಲೈಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ (FRTOL-R), ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಎಂಜಿನ್ ವಿಮಾನ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೂರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ರಿಲೀಫ್
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಕ್ಕೂರು ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಡಿಜಿಸಿಎ ನವೀಕರಣವು 2023 ರಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ವೆಚ್ಚವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೂರು ಶಾಲೆಯ ಮರುಜೀವವು ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದಿದೆ.