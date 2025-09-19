today september 20th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.

ವೃಷಭ: ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಮಿಥುನ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Related Articles

18 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ
18 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ
ಬುಧ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ
ಬುಧ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.

ಸಿಂಹ: ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಿನ್ನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಕೋಪದ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ತುಲಾ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಧನು ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿವೆ. ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮಕರ ರಾಶಿ: ನೀವು ಚಿಂತಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಕುಂಭ: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.

ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಕಂಠ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

 