today september 20th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
ವೃಷಭ: ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಿನ್ನತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಕೋಪದ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ತುಲಾ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯಲಿವೆ. ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ನೀವು ಚಿಂತಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಕಂಠ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.