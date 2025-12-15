2026 ರಲ್ಲಿ ಹಂಸ-ಮಾಳವ್ಯ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಫುಲ್
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ, ಮಾಳವ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳು ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯೋಗಗಳಾದ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
2026 ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಂಸ ಮತ್ತು ಮಾಳವೀಯ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಲವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಂಸ ರಾಜ ಯೋಗವು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.