today september 18th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಯಾವುದೇ ಅನುಚಿತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಭಾವನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಪ್ಪು ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಹವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲು ನೋವಿನ ದೂರು ಇರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇತರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ವೃತ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಇತರರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರು ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದಾಯದ ಬದಲು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಸಂದೇಹವು ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಮೀನ: ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.