ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ, ಸಂಕಷ್ಟ ಶುರು
sun transit before solar eclipse is dangerous for 4 zodiac signs ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಇಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಅದೇ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು 4 ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೃಷಭ
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ. ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು.