today september 16th horoscope ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಚಿಂತನೆಯು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತುಲಾ: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಯಾರದೋ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಿತಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ವಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.