9 July 2026 Rashifal: ಜುಲೈ 9, 2026 ರ ಗುರುವಾರ ದಿನವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಅಥವಾ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಳೆಯ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಇಂದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ತೃಪ್ತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಡನಾಟವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸಬರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯು ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
ಮೀನ:
ಇಂದು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತರಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು