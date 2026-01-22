Today January 22nd 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer)
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಫಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಬಿಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ತುಲಾ (Libra)
ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಇಂದು ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಬಹುದು. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ದಿನ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಉತ್ತಮ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಶುಭಾರಂಭ.
ಮೀನಾ (Pisces)
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಚಿಂತನೆ ಒಳಿತು. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಹಿಸಿ.