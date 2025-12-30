Today December 30th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ (Aries)
ಇಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುವ ದಿನ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ (Taurus)
ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ (Gemini)
ಅತಿಯಾದ ಆತುರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer)
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮತೆ.
ಸಿಂಹ (Leo)
ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo)
ದಿನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ (Libra)
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ದಿನ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio)
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿ.
ಧನು (Sagittarius)
ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ.
ಮಕರ (Capricorn)
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕುಂಭ (Aquarius)
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ (Pisces)
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.