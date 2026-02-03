Today 3rd February 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2026 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ = ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಇ ಲಾಭ. ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಲಾಭ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೊಂದಲ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ವೃಷಭ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ತೊಡಕು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಮಿಥುನ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆತಂಕ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ಕರ್ಕ = ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ದಾನ.
ಸಿಂಹ = ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ. ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ
ಕನ್ಯಾ = ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಉದರ ಬಾಧೆ. ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ತುಲಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಹಾಲು-ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಶುಭಫಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಲಾಭ. ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸ. ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ. ಹೃದ್ರೋಗ ಬಾಧೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ನಾಗ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ಧನು = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಗಂಟಲು-ಕಿವಿ ಬಾಧೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹಣ ಸಮೃದ್ಧಿ. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಮಕರ = ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಲೆ. ದು:ಖದ ವಾತಾವರಣ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕುಂಭ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ. ಕಣ್ಣು-ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ. ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ. ಗುರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ
ಮೀನ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಾಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿ