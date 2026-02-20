ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ (chinese new year) ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೂತನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಹಾಯೋಗವಿದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ. ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಭಾಗ್ಯಚಕ್ರದ ಪುನರಾರಂಭ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಧನ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಣಿ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಪದೋನ್ನತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನೀ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವನ್ನು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇಲಿ, ಎತ್ತು, ಹುಲಿ, ಮೊಲ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಹಾವು, ಕುದುರೆ, ಕುರಿ, ಮಂಗ, ಕೋಳಿ, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿ. ಯಾರು ಯಾಔ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಚೀನೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವು ಒಂದು ಮೂಲತತ್ತ್ವ (Element) ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ರಾಶಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಿಂದ ಹೊಸ ಮೂಲತತ್ತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ ನಕ್ಷತ್ರ (Wealth Star) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಧನಚಕ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನವಲನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಫಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ 5 ರಾಶಿಗಳು
1. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಶಿಯವರು
ಜನನ ವರ್ಷಗಳು: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
ಇವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಧನಲಾಭ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಹೆಚ್ಚಳ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 2026ರ ಶಕ್ತಿ ಇವರ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಏನೆಂದರೆ, ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಧೈರ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಇಲಿ ರಾಶಿಯವರು
ಜನನ ವರ್ಷಗಳು: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
ಇವರಿಗೆ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಸಂಪಾದನೆ. ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಲಾಭ. ಇವರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾದ, ಭದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವರ್ಷ ಇವರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
3. ಮರ್ಕಟ ರಾಶಿಯವರು
ಜನನ ವರ್ಷಗಳು: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು, ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
4. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು
ಜನನ ವರ್ಷಗಳು: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.
ಇವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾದರೂ ದೃಢ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಪದೋನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಯಮಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಅನುಕೂಲ. ಸಹನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
5. ಸರ್ಪ ರಾಶಿಯವರು
ಜನನ ವರ್ಷಗಳು: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಬ್ರೇಕ್ಥ್ರೂ ಲಭ್ಯತೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಳನೋಟ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂದಾಗ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ.
2026ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಧನಯೋಗ. ಆದರೆ ಇಲಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮರ್ಕಟರು ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃಷಭರು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಧನಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಗುರಿ ರೂಪಿಸಿ. ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಮಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. 2026ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ!