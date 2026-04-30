zodiac signs ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಅಸ್ತವು ಮೇ 1 ರಿಂದ 27 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಅಸ್ತಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಸಮಯವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಬುಧನ ಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಈ 27 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮೇ 1 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಬುಧ ಅಸ್ತವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ.