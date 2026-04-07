Mangal nakshatra parivartan 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಹಲವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, ಆ ದಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026ರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಹಲವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆ ದಿನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉತ್ತರಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಶನಿ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 8 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ, ಬಡ್ತಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು turning point ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಈಗ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವರು ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರಾಶೆಯ ನಂತರ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಖಚಿತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗದ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದೇ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂತೋಷಕರ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮುಂದೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.