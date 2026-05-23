ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದ ತಿಂಗಳಾದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ (ಕೆರಿಯರ್) ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮನದ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರ ಕೆರಿಯರ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ (ಅಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೂಲಾಂಕ 6 ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ತಜ್ಞರಾದ ಮಾನ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವರ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿತತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಅದು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ರ ಅಂಕದ ಸ್ವಾಮಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಇವರ ಕಡೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರು: ಇವರಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವುದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮತೋಲನ (ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್) ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ: ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಈ ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ: ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪಾಲಕನಾಗಿರುವಂತೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ.
ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.