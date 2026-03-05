16ನೇ ಶತಮಾನದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಂದಿನ ಇರಾನ್- ಇಸ್ರೇಲ್- ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಆತ ಹೇಳಿದ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ!
ಜಗತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ Nostradamus ಅವರ ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಲ್ಪ್ ಯುದ್ಧ ಅವರ ಬರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ವಿವರ.
ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಯಾರು?
Nostradamus ನ ಮೂಲ ಹೆಸರು Michel de Nostredame. ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 1555ರಲ್ಲಿ ಅವರು Les Propheties ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕವನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕವನಗಳನ್ನು “ಕ್ವಾಟ್ರೇನ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಗೂಢಭಾಷೆ, ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
“ಜೇನುಗೂಡುಗಳ ಗುಂಪು” ಎಂದರೇನು?
ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: “ದೊಡ್ಡ ಜೇನುಗೂಡುಗಳ ಗುಂಪು ಎದ್ದೇಳುತ್ತದೆ… ರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ…”
ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಇಂದಿನ ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, “ಜೇನುಗೂಡುಗಳ ಗುಂಪು” ಎಂಬ ರೂಪಕವು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗಾ, ಗುರಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಪಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
“ಏಳು ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧ” ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ: “ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ, ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ…”
ಈ ಮಾತು ಮಧ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು Israel ಸೇನೆಗಳು ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು Human Rights Activists News Agency ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ “ಏಳು ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧ” ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ನ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಕೂಡ ಗುಟುರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: “ಮಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ಮಾನವ ರಕ್ತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವದಿಂದ ಮೂರು ಬೆಂಕಿಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮವು ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.”
ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಮಾರ್ಸ್” ಯುದ್ಧದ ದೇವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೋಸ್ಟ್ರಡಾಮಸ್ ಅವರ ಕವನಗಳು ತುಂಬಾ ಗೂಢವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಮಿಶ್ರ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳು — ಯುದ್ಧಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ — ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 1566ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ Nostradamus ಅವರ ಬರಹಗಳು ಶತಮಾನಗಳಾದರೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಧ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಕವನಗಳು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಫಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.