ಮಾರ್ಚ್ 20 ರವರೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲು, ಮಂಗಳ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ
Mangal transit march 3 night ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರ ರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಂಗಳ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳವನ್ನು ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾನವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದೋಷವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 3 ರ ರಾತ್ರಿ, ಮಂಗಳವು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೂರವಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ; ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.