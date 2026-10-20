ನವರಾತ್ರಿಯ ನವಮಿಯಂದು ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ 30 ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೇರದೆ, ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತಹ ದೈವಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಈ ಪಟ್ಟಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಮಿಯಂದು ಮಗಳು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ರೂಢಿ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ 30 ಸುಂದರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಕರೆಯಲು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂಥ, ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದಂಥ, ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕಿದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಇಡುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂಥ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ 30 ಹೆಸರುಗಳು, ಅದೂ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ. ನವಮಿಯಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆ ಹೆಸರು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಗಳಿಗೆ 30 ಹೆಸರುಗಳು
ಆದ್ಯ — ಮೊದಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ಅದಿತಿ — ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ.
ಆರಾಧ್ಯ — ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವವಳು.
ಅನ್ಯಾ — ಸುಂದರ ಮತ್ತು ದಯೆ.
ಇಶಾನಿ — ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ಇಶಿತಾ — ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳು.
ಉಮಾ — ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ — ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಕಾನಿಕಾ — ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ.
ಕಾವ್ಯ — ಕಾವ್ಯದಂತೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಭಾವಪೂರ್ಣ.
ಚಾರ್ವಿ — ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ.
ದಿವ್ಯ — ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ.
ದೇವಿಕಾ — ಪುಟ್ಟ ದೇವತೆ.
ನಂದಿನಿ — ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವವಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ನವ್ಯ — ಹೊಸ, ಯುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.
ಪಾರ್ವತಿ — ಪರ್ವತರಾಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಮಗಳು.
ಅಪರೂಪದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಪ್ರಿಷಾ — ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ.
ರಿದ್ಧಿ — ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು.
ರುದ್ರಾಣಿ — ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಪತ್ನಿ.
ಶ್ರಿಯ — ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ.
ಸಿಯಾ — ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ ಹೆಸರು.
ಸಿದ್ಧಿ — ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ.
ಸೌಮ್ಯ — ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ.
ತ್ರಿಶಾ — ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆ.
ಧೃತಿ — ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ.
ವೈಷ್ಣವಿ — ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ.
ಶಾಂಭವಿ — ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ಶರ್ವಾಣಿ — ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಹೆಸರು.
ಹರ್ಷಿತಾ — ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ.
ಯಶಸ್ವಿ — ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವಳು.