ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸಿ, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಕಳೆದ 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಕೇವಲ ನಿಂಬೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಈ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ: ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ, ದಿನಪೂರ್ತಿ ದುಡಿಯುವ, ಹತ್ತಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ, ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾ, ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳ ದಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಲೇ ದೇಶದ ಒಳಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ... ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎನ್ನಿಸುವಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ!
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕೇವಲ ಲಿಂಬು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದೇನು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉಪವಾಸವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದವರು.
ಎರಡು ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪವಾಸ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 47 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎರಡು ರೀತಿಯ ಉಪವಾಸ
ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಮನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ನವರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ವಿಭಿನ್ನ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು, ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಪಪ್ಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸದ ಅವಧಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. 76 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೇಟಿಗಳು, ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.