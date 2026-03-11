ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾಪ್ ಶನಿ ದೇವಾಲಯ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ಪಕ್ಕಾ
Famous Shani Temples in Bengaluru Visit on Saturday ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶನಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
1. ಚಿಕ್ಕ ಮಧುರೆ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಾಲಯ
ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೋಟೆ-ನೆಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ (ಉದ್ಭವ ಮೂರ್ತಿ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಳಾಸ: ನೆಲಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ, ಕಣಸವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಧುರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 561203.
ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8:00 ರವರೆಗೆ. ಶನಿವಾರಗಳಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ವಿ.ವಿ. ಪುರಂ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ: ಇದು ನಗರದ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
3. ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ
ವಿಶೇಷತೆ: ಸುಲ್ತಾನ್ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಳಾಸ: ಸುಲ್ತಾನ್ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗಣೇಶ ಬ್ಲಾಕ್, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560032.
ಸಮಯ: ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ; ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
4. ಶ್ರೀ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್ (ಮಡಿವಾಳ)
ವಿಶೇಷತೆ: ಇಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವ ಮತ್ತು ಕಾಗೆಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಳಾಸ: 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಶನ್, ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು 560068.
ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00 - 12:00 ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5:30 - 8:30.
5. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳು
ರಾಜಾಜಿನಗರ: 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ.
ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ: ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯ ರಂಕಾ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಇರುವ ದೇವಾಲಯ.
ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ: ಅಕ್ಷಯ ನಗರ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯ.
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ: ನಂಜಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವಾಲಯ.