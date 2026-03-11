ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ
Shukra gochar 2026 in april ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರನು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:04 ಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಎರಡನೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರನು ರಾತ್ರಿ 10:19 ಕ್ಕೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಒಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2026 ರ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:51 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಾರವು 27 ನೇ ತಾರೀಖು. ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು, ರಾತ್ರಿ 9:08 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಶುಕ್ರನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.