ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಯ (chanakya niti) ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತು- ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಯೂ ತುಳಿಯಬಾರದಂತೆ. ಯಾವುದದು?
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು. ನಡೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಜನರನ್ನಾಗಲೀ ಎಡವುವುದು, ಪಾದಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುವುದು ಅಶುಭ. ಅದು ದುರದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ಎಡವಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ. ಬೇಕೆಂದೇ ತುಳಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ.
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾದಗಳು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಗೌರವ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು?
1. ಅಗ್ನಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ದೇವತೆಯ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನೆಯ ಒಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದೀಪವಾಗಿರಲಿ - ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಗೌರವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಗುರು, ವಿದ್ವಾಂಸ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವವರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಅಥವಾ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಯೋಗ್ಯ. ತುಳಿಯುವುದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಗೋ ಮಾತೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಹಸುವನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಒದೆಯುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕನ್ಯೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು
ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ದೇವಿಯ ಅವತಾರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಪರಹಿತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಪಾದಗಳಿಂದ ಸೋಕುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
5. ಹಿರಿಯರು
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಂದ ತುಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಹೀಗಿದೆ:
“ಅಗ್ನಿ ಗುರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಚ ಗಾ ಕುಮಾರೀ ಚ ವೃದ್ಧಕಮ್
ಶಿಶುಂ ಚ ನೈವ ಸ್ಪೃಷ್ಟವ್ಯಂ ಪದಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಂಚನ್ ll"
ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿ, ಗುರು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹಸು, ಕನ್ಯೆ, ವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಾದಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೂಜಾರ್ಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದು ಶೋಭೆಯಲ್ಲ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ತುಳಿದರೆ ಆಕೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಳು. ಇನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ತುಳಿಯಬಾರದು. ಅದು ನಿತ್ಯ ದೀಪವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆಯುವ ಜಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಸಬರಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೂರುವ (ಕೇರುವ) ಮೊರವನ್ನು ತುಳಿಯುವುದೂ ಶುಭವಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತುಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತುಳಿದರೆ, ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಬೇಕು.