Chanakya Niti: ಅಪ್ಪನಾದೋನು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಹಾಳು
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪನಾದೋನು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಕೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಭಂಧಿಸುವುದು ತಪ್ಪು
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಬಹುದು ಎಂದು ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಸ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಶಿಸ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ. ಮಗನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿ.
ಮಾದರಿ ತಂದೆಯಾಗಬೇಕು
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗಳು ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ತಂದೆ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗಳ ಗುಣ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ತಂದೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಗಳ ಮದುವೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂದೆಯರು ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಯು ಬಲವಂತದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ತಂದೆ ಮಗಳ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಬೇಕು
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಮಗಳು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವಳು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ತಂದೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರಬೇಕು.
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕಲಿಸಿ
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸಿ. ಮಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅವಳನ್ನು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ತಂದೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು.