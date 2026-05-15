ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಮತ್ತು ನೊರೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಈ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಞಾನಿ ಈ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಾ? ಏನಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು..?

ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಮತ್ತು ನೊರೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ (Baba Vanga) ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ಅವರ ಹಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Add Asianetnews Kannada as a Preferred SourcegooglePreferred

ಹಲವಾರು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು, 2025 ಮತ್ತು 2027ರ ನಡುವೆ ನಿಗೂಢ ಜಾಗತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಅಥವಾ ನೊರೊವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Related Articles

Related image1
'ಅಮ್ಮ' ಸಂಗೀತಾಗೆ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮಕ್ಕಳು!
Related image2
Dileep Raj: 'ಅವನೇ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದು'.. ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ನೆನೆದ 'ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ʼಗಣೇಶ್‌

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವರದಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ಈ ರೋಗ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನೊರೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಭಯಾನಕವಾಗಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಇತರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಭಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.