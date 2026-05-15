- Home
- Astrology
- Festivals
- ಇಂದು ಮೇ 2026 15 ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಹಣ, ಹೆಸರು
ಇಂದು ಮೇ 2026 15 ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗೆ, ಇವರಿಗೆ ಹಣ, ಹೆಸರು
Sun transit in taurus ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅವರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರು 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅವರ ಅಧಿಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಮೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಬರಬಹುದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
, ಸವಾಲು
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಸವಾಲುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ತಡವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜಾತಕಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ: 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.
. ಸಂವಹನವು ಉತ್ತಮ
ಕುಂಭ: ಸೂರ್ಯನು 4 ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ತಾಯಿ ಮನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಮೀನ: 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಂವಹನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೂರ್ಖನಂತೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಸಾಹಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ನೀವು.. ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜೂನ್ 15 ರವರೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.