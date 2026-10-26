ಜಾತಕ 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಷ್ಟೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಷ್ಟು ಇತರರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಡಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾದರೂ, ತಪ್ಪು ಪದಗಳು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಗೌರವ, ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆ ಇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವ ಬದಲು, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಪರಿಚಿತರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.