ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2026 ರ ಜಾತಕ: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಗಮನವಿರಲಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಚರ್ಚೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಶೈಲಿಯು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ದೈನಂದಿನ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇದು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮರುಪಾವತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಖರೀದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.