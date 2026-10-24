ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬರುವ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ಕಾಟಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 16 ಹಂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿರಣವು ಅಮೃತದಂತಿದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
ಈ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಹರ್ಷನ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರವೂ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
- ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
- ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
- ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
- ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
- ಈ ಸಮಯ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
- ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
- ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
- ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
- ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
- ಮದುವೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.