ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಬರುವ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕರ್ಕಾಟಕ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರದ್​ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್​ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 24ರಂದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 16 ಹಂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿರಣವು ಅಮೃತದಂತಿದೆ.

ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಈ ದಿನದಂದು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಹರ್ಷನ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾನುವಾರವೂ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕರ್ಕಾಟಕ

  • ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
  • ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  • ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
  • ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
  • ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ

  • ಈ ಸಮಯ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
  • ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
  • ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
  • ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
  • ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು.
  • ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
  • ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಕರ ರಾಶಿ

  • ಶರದ್ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಅವಧಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
  • ಅದೃಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
  • ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  • ಮದುವೆ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
  • ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು.
  • ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು.
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

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