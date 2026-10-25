ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ .
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನೀಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದರಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ . ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ , ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.