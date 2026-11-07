ಜಾತಕ 7 ನವೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಮತ್ತು ಇತರರ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಅಸೂಯೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಇಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಾಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ