ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ನ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಭಯಾನಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತೈಲವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ, ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಗಳಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಿಂದ ವಿನಾಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಕೇವಲ ಗಡಿ ವಿವಾದವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು 'ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಟ್' ಅಥವಾ ಮಹಾ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಈ ಹೋರಾಟವು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರೆ, ವಿಶ್ವದ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಿಡಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಈ ಯುದ್ಧದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಲಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದರೆ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಾಗರಿಕ ವಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದರೆ, ಆ ಭಾಗದ ವಾಯುಮಂಡಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಲಿದ್ದು, ಮಾನವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಯುರೋಪಿನ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ: ಉಕ್ರೇನ್, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಸಂಕಷ್ಟ
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ವಿಶ್ವಯುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಕೈವ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಟೋ (NATO) ಪಡೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಪರಮಾಣು ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಯುರೋಪಿನ ಬಹುಭಾಗವು ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಶವಾಗುವುದು ಖಚಿತ.
ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ
ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ, ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತೈವಾನ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಅಗಾಧ ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಅದು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಲು ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ಟೋಕಿಯೊ ಮತ್ತು ಸಿಯೋಲ್ನಂತಹ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರಗಳು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕಾಲ: ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿಂದ ಮಾಸ್ಕೋದವರೆಗೆ
ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ದೂರಗಾಮಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಲಂಡನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಮಾಸ್ಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಬೂದಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವು ತಕ್ಷಣ ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಹರಡುವ ಪರಮಾಣು ವಿಕಿರಣವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನೇ ವಿನಾಶದ ಹಾದಿಗೆ ತಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಂದಕ ಅಥವಾ ಬಂಕರ್ಗಳು ಈ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾರವು.
ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಡರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಮೊದಲ ಬಲಿಪಶು
ಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ಬಾಂಬ್ಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇರಾನ್ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ'ಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವುದು ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ. ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದಾಗ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ದೇಶಗಳೂ ಸಹ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.