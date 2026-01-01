Why Desert Countries Like Saudi Arabia & UAE Import Sand ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಳಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಿನ ಅಗತ್ಯವೇಕೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.1): ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರ ಹಾಗೂ ಯುಎಇ ತನ್ನ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದೇಶಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೂರದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಮರುಭೂಮಿನ ಮರಳು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ
ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆಯೆಂದರೆ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಗರಿಷ್ಠ ಮರಳು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಳಕೆಯ ಮರಳಿನ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸುಮಾರು $273 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮರಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು $1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮರಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಷನ್ 2030, ನಿಯೋಮ್ ಸಿಟಿ, ದಿ ಲೈನ್, ರೆಡ್ ಸೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ಡಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರುಭೂಮಿ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೈಲೈನ್ಗಳು, ಕೃತಕ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮರಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿವೆ.
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮರಳಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 50 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಮರಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಷಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ನದಿ ಹರಿವು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಉತ್ಪಾದಿತ ಮರಳು (ಎಂಸ್ಯಾಂಡ್) ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.