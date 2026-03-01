ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ಯುಎಇಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯುಎಇ, ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗಲ್ಲ, ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗುರಿ ಮರೆತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯುಎಇ ಇರಾನ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ:
ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಯುಎಇಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಯಾತುಲ್ಲ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್, ಹಲವು ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ದುಬೈ, ದೋಹಾ, ಬಹ್ರೈನ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರ ಅನ್ವರ್ ಗರ್ಗಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ನ ಆಕ್ರಮಣವು ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳುವವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ , ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ , ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಎಂದು ಅನ್ವರ್ ಗರ್ಗಶ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯೋದು ಯಾವಾಗ?
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರತೀಕಾರದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಂದ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಂತರ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಾಗುವ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಎಇ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿಯ ಇರಾನಿನ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಯುಎಇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಯುಎಇಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶನಿವಾರ ದುಬೈನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುಎಇಯಾದ್ಯಂತದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ 137 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು 209 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಾಯುಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಶಂಕಿತ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಬುಧಾಬಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕುವೈತ್ನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.