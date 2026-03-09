ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು 'ಯುದ್ಧ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್‌ಸೆತ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಸೇನಾ ಬಲ ಬಳಸಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್‌ಸೆತ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದು ಯುದ್ಧ... ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ'

'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಗ್‌ಸೆತ್, ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನೇರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಇದು ಯುದ್ಧ. ಇದು ಸಂಘರ್ಷ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅವರು ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದವು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹೋರಾಟವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.

Related Articles

Related image1
US-Iran conflict: ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ ಚೀನಾ!
Related image2
US Iran conflict: 4 ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ₹18000 ಕೋಟಿ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ₹2.74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!

ಇರಾನ್‌ನ 'ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್' ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು

ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಗ್‌ಸೆತ್ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಸೇನಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕವಚವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಈಡೇರದಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಇರಾನ್ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಭದ್ರತಾ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

'ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'

ಇರಾನ್‌ನ 'ಬೇಷರತ್ ಶರಣಾಗತಿ'ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಗ್‌ಸೆತ್, ಈ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಜಮಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬಿಗುವನ್ನು ಈ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ನೇಮಕ

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇರಾನ್‌ನ ದಿವಂಗತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖೊಮೇನಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖೊಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಇರಾನ್‌ನ ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ಸೋಮವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಜ್ತಬಾ ಖೊಮೇನಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇರಾನ್‌ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ಸ್, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖೊಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್‌ನ ಹೊಸ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ 'ತೆರಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ' ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ 'ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ' ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತೆರಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 'ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್‌ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು 'ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ' ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು. 'ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇದು ತೆರಬೇಕಾದ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಟ್ರಂಪ್, "ಇರಾನ್‌ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಾಶವಾದ ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತೆರಬೇಕಾದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ. ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. (ANI)

(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)